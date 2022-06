Covid: in Calabria nessuna vittima e positività al 16,65%

(ANSA) - CATANZARO, 07 GIU - Nessuna vittima e tasso di positività al 16,65%. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero sulla pandemia da Covid 19 in Calabria su dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione. Le vittime da inizio pandemia sono 2.623. Oggi si registrano 802 casi (ieri 337), ma con un numero di tamponi fatti più che raddoppiato, 4.817 contro 2.227. Negli ospedali - nel saldo tra ingressi ed uscite - ci sono tre ricoverati in meno in area medica (156) ed uno in più in terapia intensiva (7). I nuovi guariti sono 1.274, i casi attivi 33.366 (-472) e gli isolati a domicilio 33.203 (-470). Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 3.145.258 con 393.701 positivi. (ANSA).