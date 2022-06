Covid: in Calabria contagi in calo, positività al 15,13%

(ANSA) - CATANZARO, 06 GIU - Contagi in calo in Calabria, con l'indice di positività che si attesa al 15,13%. I nuovi casi sono 337 contro i 426 di ieri, con un numero sostanzialmente stabile di tamponi fatti, anche se in numero ridotto per via del fine settimana, 2.227. Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso, con il totale da inizio pandemia che arriva a 2.623. In ospedale - nel saldo tra ingressi ed uscite - si registrano due ricoverati in più in terapia intensiva (6) ed uno in meno in area medica (159). I nuovi guariti sono 621, i casi attivi 33.838 (-285) e gli isolati a domicilio 33.673 (-286). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 3.140.441 con 392.899 positivi. (ANSA).