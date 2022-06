Carabinieri:gen. Salsano,da 208 anni al fianco dei cittadini

(ANSA) - CATANZARO, 06 GIU - I carabinieri della Calabria hanno celebrato, con una cerimonia svoltasi nel tardo pomeriggio a Catanzaro, nella sede del Comando Legione, il 208/mo Annuale della fondazione dell'Arma. Analoghe manifestazioni si erano svolte in mattinata nelle sedi dei Comandi provinciali di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

Il Comandante della Legione, Generale di brigata Pietro Salsano, nel suo intervento nel corso della cerimonia, ha indicato i "punti cardine" sui cui si sta sviluppando l'attività dei carabinieri n Calabria, sottolineando "la forza dell'Arma come 'polizia di prossimità' sempre più vicina ai cittadini in ragione della capillarità dei suoi presidi, presenti anche nei territori più isolati, dove si occupa sia delle situazioni più fastidiose e difficili nella vita quotidiana della popolazione come i furti, le liti condominiali e di vicinato e ogni forma di sopruso e sopraffazione, sia del contrasto alla criminalità organizzata".

I vari passaggi dell'intervento del generale Salsano sono stati caratterizzati da un comune denominatore. "Da 208 anni - ha detto il Comandante della Legione - i carabinieri sono al fianco dei cittadini, con le Stazioni e Tenenze territoriali, cui si affiancano, con indissolubile sinergia, le Stazioni Forestali e i Reparti speciali che consentono la tutela e la salvaguardia della popolazione e della legalità sotto ogni profilo: dalla salute all'ambiente, dalla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro a quella del patrimonio culturale, fino al contrasto alle consorterie criminali e terroristiche. Gli interessi della collettività sono costantemente tutelati da uomini e donne che, guidati dai valori dell'Arma e dalla vocazione alla salvaguardia del prossimo, hanno scelto di essere 'carabinieri per la vita'".

Il generale Salsano ha poi tracciato un bilancio dell'attività istituzionale dell'Arma in Calabria, evidenziando "i risultati positivi raggiunti anche alla luce della riduzione nell'ultimo anno dei reati predatori e dei fatti di sangue". La strategia, descritta dal generale Salsano prevede una "concreta e continua iterazione tra le articolazioni territoriali e specialistiche dell'Arma calabrese". "Prova di ciò - ha detto ancora il Comandante della Legione - sono state le tre recenti operazioni denominate 'Deep' svoltesi nei mesi di marzo, aprile e maggio scorsi che hanno interessato quasi 700 chilometri di fascia costiera e 192 siti tra impianti di depurazione delle acque, pompe di sollevamento, vasche di contenimento fanghi, autolavaggi, cementifici e lavanderie industriali, portando alla denuncia in stato di libertà di 82 persone e all'elevazione di sanzioni amministrative per un valore di un milione di euro".