Carabinieri soccorrono uomo e scoprono carcasse auto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 04 GIU - I carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno soccorso, rispondendo alla sua chiamata, un rivenditore di autoricambi rimasto ferito durante le operazioni di smontaggio di un autoveicolo in disuso a causa della caduta del motore che gli ha provocato uno schiacciamento del tronco e degli arti superiori. L'intervento si è concluso nel migliore dei modi considerato che l'uomo, dopo le visite in ospedale, è stato dimesso con una prognosi favorevole.

Passato lo spavento, i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo, sono stati impegnati, coadiuvati dalla Stazione Forestale di Serra San Bruno, in specifici accertamenti sia per accertare le modalità dell'incidente sia per verificare la regolarità, sotto il profilo autorizzativo, dell'attività commerciale svolta. I militari, infatti, hanno constatato che il titolare aveva accatastato su un'area di circa 1.000 mq una ventina di veicoli fuori uso, oltre ad altri rifiuti ingombranti classificati speciali e speciali pericolosi andando a concretizzare l'ipotesi di un presunto deposito incontrollato. L'area è stata quindi sottoposta a sequestro in attesa di ulteriori accertamenti che saranno eseguiti dall'Arpacal oltre che alla verifica di eventuali titoli autorizzativi al deposito delle carcasse d'auto.

L'attività di controllo si inserisce nella più ampia manovra a tutela dell'ambiente voluta dalla Procura di Vibo Valentia e dal comandante della Legione Carabinieri Pietro Salsano e nello specifico al contrasto del diffuso fenomeno dei veicoli che vengono abbandonati indiscriminatamente al fine di evitare gli elevati costi connessi alle operazioni di recupero e smaltimento. (ANSA).