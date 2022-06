Sassoli: Comune Corigliano-Rossano gli intitola l'atrio

(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO, 03 GIU - L'atrio del Comune di Corigliano-Rossano è stato intitolato a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo morto, a causa di un male incurabile, nella notte tra il 10 e l'11 gennaio scorsi.

"Un uomo di dialogo, senza frontiere, senza barriere, attento ai temi del sociale e dei giovani - ha detto, nel corso della cerimonia, il sindaco, Flavio Stasi - e che ha sempre sottolineato la necessità ed il desiderio di fraternità. Una persona che ha incarnato lo spirito e i valori costituzionali della cultura dell'inclusione. La storia umana, il rispetto, l'amore, la pietà come cardini del suo impegno teso al sogno di un'Europa unita nella diversità, da amare e rispettare: ecco cosa ci lascia David Sassoli. Un uomo delle istituzioni che è stato dalla parte delle persone".

Al sindaco Stasi è giunto anche il plauso della vedova, Alessandra Vittorini, e dei figli di David Sassoli. "Desidero ringraziare sentitamente lei e l'Amministrazione comunale tutta, anche a nome dei miei figli - ha scritto Alessandra Vittorini in un messaggio - per avere voluto dedicare alla memoria di mio marito l'atrio del Municipio di Corigliano Rossano. La vostra decisione di ricordare, con questa intitolazione, i valori e l'impegno portati avanti da David, ci commuove e ci onora.

Siamo profondamente grati a tutti coloro che ne hanno promosso e sostenuto l'organizzazione dell'iniziativa". (ANSA).