Covid: in Calabria nessuna vittima dopo mesi

(ANSA) - CATANZARO, 30 MAG - Non ci sono state vittime da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. E' la prima volta dopo mesi che ciò avviene. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 2.607. I nuovi contagi sono 437 con un tasso di positività del 15,22% (ieri 15,29%). Tornano a crescere - nel saldo tra ingressi ed uscite - i ricoverati: +13 in area medica (170) e +1 in terapia intensiva (5). I nuovi guariti sono 1.139, i casi attivi 38.984 (-702) e gli isolati a domicilio 38.809 (-716). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.116.415 con 388.905 positivi. (ANSA).