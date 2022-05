Musica:"Notre dame de Paris" a Reggio,tre giorni di emozioni

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 MAG - Quindicimila spettatori agli spettacoli serali, più ottomila studenti alle "matinée"; emozioni, cori e applausi scroscianti. Sono state un successo le sei repliche al Palacalafiore di Reggio Calabria di "Notre Dame De Paris" con il cast originale dello storico spettacolo incentrato sulle musiche di Riccardo Cocciante, le liriche di Luc Plamondon e Pasquale Panella e la regia di Gilles Maheu.

Protagonisti dello spettacolo Lola Ponce nel ruolo di Esmeralda e Giò Di Tonno in quello di Quasimodo, insieme a Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Chopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo) e Tania Tuccinardi (Fiordaliso). Insieme a loro 30 tra ballerini, acrobati e breaker.

L'opera, nei suoi 20 anni di storia, è stata tradotta in 9 lingue e rappresentata in 20 Paesi, con più di 5.400 repliche.

Lo spettacolo, prodotto da David e Clemente Zard, é stato inserito in "Fatti di Musica 2022", la rassegna del migliore live d'autore organizzata da Ruggero Pegna.

Gli studenti che hanno assistito alle "matinée" hanno avuto anche la possibilità di visitare gratuitamente, dopo gli spettacoli, il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e di potere ammirare così i Bronzi di Riace in occasione del cinquantesimo anniversario del loro ritrovamento. (ANSA).