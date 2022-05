Maltempo: forti piogge nel cosentino, allagamenti e disagi

(ANSA) - BELVEDERE MARITTIMO, 29 MAG - Si sono registrati disagi a causa delle forti piogge che si sono abbattute nella provincia di Cosenza. Le precipitazioni si sono concentrate nella zona tirrenica, ed in particolare a Belvedere Marittimo.

Molti le cantine ed i negozi che si sono allagati. Ci sono stati problemi anche per la circolazione a causa delle strade invase dall'acqua, con numerosi automobilisti che sono rimasti bloccati.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rendere accessibili i locali allagati dall'acqua. Nelle zone interessate dai disagi sono intervenuti anche i carabinieri.

Le condizioni meteorologiche, comunque, si sono poi via via normalizzate ed al momento la situazione é tornata tranquilla.

