Covid:in Calabria 5 vittime e 556 contagi, positività 15,30%

(ANSA) - CATANZARO, 26 MAG - Cinque decessi e 556 contagi: sono i dati delle ultime 24 sul fronte del Covid in Calabria. Le vittime del virus salgono così a 2.597 da inizio pandemia. Il tasso di positività si mantiene stabile rispetto a ieri (15,30 contro 15,33%) mentre prosegue la forte riduzione dei casi attivi, oggi 43.416 (-2.080), grazie all'alto numero di guariti (+2.631). Gli isolati a domicilio sono 43.244 (-2.063). In calo anche il numero dei ricoverati. Nel saldo tra ingressi ed uscite ce ne sono 15 in meno in area medica (165) e 2 in meno in terapia intensiva (7). I dati giornalieri sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.101.114 con 386.611 positivi. (ANSA).