Sanità:Calabria;Occhiuto, Profiti Commissario "Azienda Zero"

(ANSA) - CATANZARO, 24 MAG - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha nominato Giuseppe Profiti commissario straordinario di "Azienda Zero". Profiti coordinerà le attività che vengono svolte attualmente dalle Aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere della regione.

"Ho nominato Giuseppe Profiti - scrive Occhiuto su Twitter - commissario straordinario di 'Azienda Zero'. Avremo, in un ruolo chiave, un manager di qualità, con grande competenza tecnica e amministrativa. Un calabrese pronto a mettersi in gioco per la nostra Regione. Sono molto contento. Auguri e buon lavoro".

Profiti, 61 anni, originario di Catanzaro, é stato presidente dell'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma, direttore amministrativo dell'ospedale "Gaslini" di Genova ed è attualmente consulente per il settore sanitario del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. (ANSA).