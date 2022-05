Salone Libro: Occhiuto, consolidata immagine nuova Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - "Il successo della Calabria al Salone del libro di Torino è il frutto del gran lavoro messo in campo dalla Regione: in questi giorni il nostro stand è riuscito a collezionare numeri straordinari, mostrando il volto di un territorio che, anche sul piano della cultura, sa esprimere tanto e sa farsi apprezzare per la qualità dei suoi scrittori e delle sue case editrici". Lo afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"Anche questo importante appuntamento, tradizionale e consolidato punto di riferimento internazionale nel campo dell'editoria - aggiunge Occhiuto - è stato affrontato con cura dalla Regione Calabria grazie all'impegno della vicepresidente Giusi Princi e dei Dipartimenti che l'hanno affiancata nell'organizzazione del nostro stand, offrendo in tutte le giornate della fiera eventi di approfondimento e discussione che, non a caso, hanno conquistato l'attenzione di visitatori e addetti ai lavori". (ANSA).