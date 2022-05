Falcone: lenzuola bianche in Diocesi Cassano allo Ionio

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 23 MAG - Lenzuola bianche per ricordare, nel trentesimo anniversario, la strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Anche quest'anno la Diocesi di Cassano, su impulso del suo vescovo, monsignor Francesco Savino, ha invitato la cittadinanza ad appendere lenzuola bianche alle finestre, dando per prima l'esempio.

"Ancora oggi - afferma la Diocesi in una nota - il sacrificio di Giovanni Falcone ci ricorda cosa significa lottare per la libertà, lottare con coraggio. Ci ricorda la bellezza di chi ha donato la propria vita, ma anche la responsabilità di essere cittadini italiani e testimoni credibili. Giovanni Falcone, nel suo testamento, ci ha lasciato, per l'animo di ognuno, il dovere di lottare ancora, senza paura, lottare per un cambiamento necessario. La strage di Capaci e l'insegnamento del 'metodo' Falcone hanno, segnato in modo indelebile, la coscienza di ogni uomo e di ogni donna".

"Quel drammatico momento - conclude la Diocesi di Cassano - resta un faro di speranza per il nostro Paese e, soprattutto, per le nuove generazioni, chiamate ad 'incendiare' le strade del mondo". (ANSA).