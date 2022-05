Comuni: Catanzaro, si a riqualificazione teatro Masciari

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - "Il percorso che porterà alla riapertura del teatro Masciari ha compiuto oggi un altro importante step con l'aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, al Raggruppamento temporaneo di professionalità guidato dall'ingegnere Domenico Angotti. E' un risultato che questa Amministrazione rivendica con orgoglio e con tenacia, dopo l'acquisizione del teatro al patrimonio comunale, con l'obiettivo di aver contribuito al recupero e al rilancio di un luogo simbolo della storia e della cultura catanzarese". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. "L'affidamento - è detto nel comunicato - riguarda il progetto di acquisto e di riqualificazione del teatro, già finanziato, con tre milioni di euro, nel più ampio pacchetto di interventi inseriti in Agenda Urbana".

"Capofila di questo pool di professionisti - aggiunge Abramo - è un tecnico già stimato per la competenza dimostrata nella realizzazione di numerose opere pubbliche. Al suo fianco ci saranno anche un archeologo, un architetto e, tengo a sottolinearlo, anche un restauratore di riconosciuta esperienza al fine di salvaguardare le caratteristiche originarie dell'antico edificio, la cui vocazione sarà opportunamente preservata e rilanciata nel sistema dei contenitori del Polo delle arti".

"Sono certo - conclude il sindaco - che il progetto saprà tutelare e valorizzare l'identità e l'anima di quello che tornerà ad essere un punto di riferimento della vita sociale e culturale della città di Catanzaro". (ANSA).