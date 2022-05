Catanzaro:Letta,Fiorita sindaco ridarà dignità a città

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - "L'elezione a sindaco di Nicola Fiorita sarà sarà un modo per ridare a Catanzaro la sua dignità di capoluogo. Per noi è stato molto importante come primo passaggio qui l'incontro con le parti sociali perché crediamo nell'importanza dei corpi intermedi. Abbiamo esaminato tutti i problemi principali e confermato la volontà di mettere al centro la vertenza Calabria come questione nazionale: innanzitutto riguardo alla sanità, poi in riferimento al Pnrr per la Calabria con la necessità di monitorare il modo in cui le risorse europee saranno utilizzate, soprattutto per gli aspetti che hanno a che fare con le infrastrutture, soprattutto i porti, la portualità e lo sviluppo che passa per l'area di Gioia Tauro". Lo ha detto Enrico Letta che a Catanzaro ha incontrato in Comune le parti sociali prima di concludere un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Nicola Fiorita.

"Il tema del lavoro per i giovani per noi è principale noi per la Calabria e per il mezzogiorno voglia o rilanciare un tema cui crediamo molto che è la questione della decontribuzione degli incentivi per le nuove assunzioni, in particolare dei giovani. È una misura che va in décalage nei prossimi anni ma noi vogliamo rilanciarla perché soltanto con la possibilità di avere un incentivo di lungo periodo si potrà dare lavoro ai giovani, che per noi è la priorità delle priorità". (ANSA).