Auto:Facile.it.,in Calabria aumento premi Rc +9,1% in aprile

(ANSA) - CATANZARO, 23 MAG - Da gennaio ad aprile 2022 il premio medio RC auto in Calabria è aumentato del 9,1% arrivando a 542,44 euro con un incremento delle tariffe medie che è il più alto della Penisola. Lo rileva un'analisi a campione di oltre 170.000 preventivi e relative quotazioni effettuati nella regione e raccolti da Facile.it. "La Calabria non solo è l'area italiana che ha registrato l'incremento più consistente nel primo quadrimestre del 2022 - è detto in una nota dell'Osservatorio di Facile.it - ma risulta essere anche una delle zone della Penisola, dove, lo scorso mese, sottoscrivere la polizza Rc Auto costava di più, posizionandosi sul secondo gradino del podio, dopo la Campania.

A guidare la classifica degli incrementi più consistenti è la provincia di Crotone, area dove i valori medi sono saliti dell'11,3% rispetto a gennaio 2022, raggiungendo i 689,78 euro.

Continuando a scorrere la graduatoria calabrese si mettono in evidenza Reggio, che lo scorso mese ha registrato un aumento medio del 9,2%, salito a 561,45 euro, e Cosenza (+6,7%, 461,08 euro). Chiude Catanzaro, area che ha segnato un incremento del 4,1% (480,05 euro).

In relazione alle garanzie accessorie scelte dagli automobilisti calabresi emerge che la più richiesta sia stata l'assistenza stradale (61,8%). Seguono la garanzia infortuni conducente (19,7%) e la tutela legale (10,3%).

"Nello scorso trimestre - afferma Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. - i premi Rc hanno ricominciato a salire anche se, va evidenziato, nell'ultimo mese il dato è rimasto sostanzialmente stabile. È presto, però, per dire se la tendenza si sia effettivamente bloccata". (ANSA).