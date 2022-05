Tenta di accoltellare il nuovo compagno della ex, arrestato

(ANSA) - CROTONE, 17 MAG - Gli agenti della Questura di Crotone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip nei confronti di un trentottenne crotonese, indagato per tentato omicidio. L'uomo, lo scorso 26 aprile, si era presentato davanti ad un esercizio commerciale e, vedendo la ex compagna con l'attuale fidanzato, si era scagliato verso di loro brandendo un coltello e aveva cercato, ripetutamente, di colpire l'altro uomo, fermandosi solo grazie all'intervento di altre persone presenti. Subito dopo l'aggressore è scappato, e al momento dell'intervento delle volanti della Polizia di Stato, i presenti hanno riferito dell'accaduto. Grazie anche alle immagini di un sistema di videosorveglianza della zona, gli investigatori sono riusciti a ricostruire quanto accaduto.

La successiva denuncia dell'ex compagna, nonché le ulteriori attività d'indagine compiute, hanno permesso di fare luce sull'intera vicenda ed in particolare sui continui contrasti verificatisi dopo la separazione soprattutto in merito alla regolamentazione delle visite dei due figli. La sera del 26 aprile l'uomo, dopo aver avuto un diverbio qualche ora prima con l'attuale fidanzato della sua ex compagna li aveva raggiunti e aveva cercato di colpire l'uomo con un coltello di cui poi si era sbarazzato prima dell'intervento dei poliziotti. (ANSA).