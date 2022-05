In pochi giorni due denunce per maltrattamento di animali

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 MAG - Denunciati due volte nell'arco di una decina di giorni per maltrattamento di animali.

E' quanto accaduto, a Reggio, ai proprietari di un cane meticcio di circa otto anni notato dagli agenti in servizio nel quartiere Arghillà per un controllo mentre si aggirava sofferente e in evidenti condizioni precarie.

I poliziotti, con l'ausilio della Guardie zoofile, hanno subito soccorso l'animale, risultato privo di microchip e lo hanno trasportato in un luogo dove potesse essere recuperato.

Successivamente si è provveduto a risalire all'identificazione dei proprietari dell'animale risultati già destinatari di una denuncia, lo scorso 5 maggio, per maltrattamenti ai danni di un altro cane. Si è appurato, inoltre, che il meticcio era stato collocato in un ricovero realizzato con rifiuti solidi ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. Le Guardie per l'ambiente hanno avviato la pratica documentale per la regolarizzazione dell'animale. (ANSA).