Covid:in Calabria 446 contagi e 4 vittime, tasso al 15,54%

(ANSA) - CATANZARO, 16 MAG - Sono 446, con meno di tremila tamponi eseguiti (2.870 per l'esattezza), i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove il tasso di positività scende e si attesta al 15,54%. Quattro i decessi - identico dato di ieri - che portano il totale dall'esordio della pandemia a 2.561 vittime. In calo anche i ricoveri, -6 nei reparti ordinari (190) e -1 nelle terapie intensive (12). Si contano 2.545 guariti in più (310.327) mentre gli attualmente positivi assommano a 65.174 (-2.103) e gli isolati a domicilio a 64.972 (-2.096).

In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3048303 e le persone risultate positive al Coronavirus sono 378062 (+446) rispetto a ieri. (ANSA).