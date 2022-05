A Laurenzana il 19 maggio l'Asta dei torelli di razza podolica

(ANSA) - POTENZA, 16 MAG - "Torna puntuale anche quest'anno il tradizionale appuntamento con l'Asta dei torelli di razza podolica organizzata dall'Associazione regionale allevatori (Ara) della Basilicata assieme all'Associazione nazionale allevatori bovini italiani carne (Anabic)". In un comunicato è specificato che "l'appuntamento" con la 26/a edizione è fissato per giovedì prossimo, 19 maggio, alle ore 10, presso il centro selezione torelli di Laurenzana (Potenza)".

Sono 29 i migliori tori scelti, allevati per sei mesi all'interno della struttura di Laurenzana, di cui 16 della Basilicata provenienti da 11 allevamenti, e 13 dalla Calabria da undici allevamenti. "Come lo scorso anno anche quest'anno viviamo in presenza un'iniziativa importantissima - evidenzia il presidente dell'Ara Basilicata, Palmino Ferramosca - quanto ai torelli, anche quest'anno si tratta di capi controllati sanitariamente e valutati sulla base del coefficiente accrescimento e di imparentamento con la popolazione, testati in prova di performance per Amg, morfologia e temperamento e, infine, valutati da tre esperti di razza per la caratterizzazione fenotipica". (ANSA).