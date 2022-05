Incidenti stradali: scontro auto-moto, due morti

(ANSA) - SPEZZANO DELLA SILA, 15 MAG - Due persone sono morte oggi in un incidente avvenuto sulla strada statale 107 "Silana-Crotonese" a Spezzano della Sila. Secondo una prima ricostruzione, la moto si sarebbe scontrata con l'auto. Le due persone a bordo, un uomo ed una donna, sono cadute sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per i due, una coppia di San Giovanni in Fiore, non c'era più niente da fare.

