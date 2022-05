Covid: in Calabria 694 contagi e 2 vittime, positività al 18,41%

(ANSA) - CATANZARO, 09 MAG - Sono 694, ma con un numero inferiore di tamponi fatti per effetto del fine settimana, i nuovi contagi da Covid in Calabria. Il tasso di positività si attesta sul 18,41% (ieri 17,49). Due le vittime con il totale delle vittime che sale a 2.539. I ricoverati in area medica - nel saldo tra ingressi ed uscite - salgono di 4 (230) mentre scendono di 1 quelli in terapia intensiva (9, 7 dei quali a Catanzaro). I nuovi guariti sono 1.217, i casi attivi 74.504 (-525) e gli isolati a domicilio 74.265 (-528). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 3.006.114 con 370.117 positivi. (ANSA).