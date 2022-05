Giro: nella Prefettura di Potenza riunione sulla settima tappa

(ANSA) - POTENZA, 05 MAG - Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha convocato per domani, venerdì 6 maggio, alle ore 11, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica "per un esame finale delle misure di security e safety previste" per la settima tappa del 105° Giro d'Italia, la Diamante-Potenza del 13 maggio.

"Per l'occasione", al Comitato parteciperanno, "oltre al sindaco di Potenza, al Presidente della Provincia di Potenza ed ai vertici provinciali delle Forze di Polizia - è specificato nel comunicato diffuso dalla Prefettura - anche il comandante della Sezione Polizia stradale di Potenza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il comandante della Polizia penitenziaria, il Direttore del Dipartimento emergenza urgenza 118, il Capo compartimento Anas, il rappresentante della Regione Basilicata e i sindaci dei Comuni di Abriola, Calvello, Grumento Nova, Lagonegro, Lauria, Maratea, Marsicovetere, Moliterno, Pignola, Sarconi, Trecchina e Viggiano, interessati dal percorso di tappa". (ANSA).