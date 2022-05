Vende alcolici a 15enne che si sente male, denunciato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 03 MAG - Un quindicenne si è sentito male per avere bevuto troppo alcool. E' accaduto a Reggio Calabria dove personale della Polizia ha denunciato il titolare di un locale.

Nell'ambito di una serie di servizi, personale della Squadra di Polizia amministrativa è intervenuto in un locale in località Mosorrofa di Reggio Calabria dove era in corso l'esibizione di un cantante rap. Durante i controlli, oltre a riscontrare alcune violazioni amministrative ed elevare le relative sanzioni, gli agenti hanno constatato che un ragazzo era stato colto da malore generato da elevata alcolemia.

I riscontri effettuati hanno confermato che il 15enne aveva assunto diversi cocktail, acquistati direttamente al banco bar del locale. Per questo il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria. (ANSA).