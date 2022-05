Covid: Calabria, in calo casi attivi e ricoverati

(ANSA) - CATANZARO, 03 MAG - Forte calo del numero di attualmente positivi al Covid e diminuzione del numero dei ricoverati in Calabria dove, nelle ultime ore, si registrano 2.284 nuovi casi con un tasso di positività del 22,14% (ieri 18,81%) e sei vittime (2.515), una delle quali deceduta il 7 aprile scorso e segnalata oggi dall'Asp di Catanzaro. I nuovi guariti sono 3.842, i casi attivi 82.740 (-1.564) e gli isolati a domicilio 82.474 (-1.555). Nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati in area medica diminuiscono di 6 (251) e quelli in terapia intensiva di 3 (15). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 2.965.561 con 362.346 positivi. (ANSA).