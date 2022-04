Tenta di estorcere denaro a conoscente, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 30 APR - Ha minacciato un suo conoscente, telefonicamente e tramite whatsapp, per costringerlo a consegnargli una somma di denaro vantando un presunto credito non pagato, ma è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione. La vittima, infatti, dopo le prime minacce, si è subito recata dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro a denunciare l'accaduto. Grazie alle loro indagini, gli investigatori sono risaliti all'identità dell'autore delle minacce, un 47enne originario del nord Africa. Quindi, la sera stessa, alla consegna del denaro - alcune centinaia di euro - si sono presentati anche i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia che sono intervenuti subito dopo la consegna dei soldi, bloccando l'uomo adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).