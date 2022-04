Covid:Calabria,1.556 i contagi, 8 le vittime, positività 19%

(ANSA) - CATANZARO, 30 APR - Sono 1.556 i contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Calabria dove si segnalano anche 8 vittime (2.503). Il tasso di positività cala lievemente, passando dal 20,33% di ieri al 19,03% di oggi. E gli ultimi dati - comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria - confermano anche il calo dei casi attivi, adesso 84.635 (-1.035) con un numero di guariti superiore a quello dei novi contagi, 2.583. Gli isolati a domicilio sono 84.345 (-1.021). In netta flessione i ricoverati in area medica con un -15 (271) mentre cresce di 1 quello in terapia intensiva (19). Ad oggi, il totale dei tamponi fatti è di 2.943.826 con 357.883 positivi. (ANSA).