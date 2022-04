Covid:Calabria, 2.063 contagi e 6 vittime, positività 20,19%

(ANSA) - CATANZARO, 28 APR - Sono 2.063 (ieri 3.057) i nuovi contagi da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore, lasso di tempo in cui si sono registrate altre sei vittime (2.491 il totale).

Il tasso di positività scende lievemente passando dal 22,33 al 20,19% di oggi. In calo, nel saldo tra ingressi ed uscite, i ricoverati in area medica (-6, 291) mentre cresce di uno quello in terapia intensiva (17). I casi attivi sono 86.680 (+551), gli isolati a domicilio 86.372 (+556) ed i nuovi guariti 1.506. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è 2.926.629 con 354.493 positivi. (ANSA).