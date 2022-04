Casa: Facile.it, sotto i 40 anni età media richiedenti mutuo

(ANSA) - CATANZARO, 28 APR - Nel primo trimestre dell'anno l'età media degli aspiranti mutuatari in Calabria è scesa a 38 anni e mezzo; un cambiamento epocale se si considera che appena 12 mesi fa chi presentava domanda di finanziamento in regione aveva, sempre in media, poco più di 41 anni. E' quanto emerge, riporta una nota, da un'analisi di Facile.it e Mutui.it. La prima casa, invece, i calabresi la comprano, in media, a 36 anni e mezzo; erano quasi 39 nel primo trimestre 2021. Il calo dell'età media - si legge nell'analisi realizzata su un campione di quasi 2.000 richieste di mutuo raccolte in Calabria - "è legato all'aumento dei giovani che, grazie alle agevolazioni statali, si sono rivolti ad un istituto di credito; nei primi 3 mesi dell'anno il 45% del totale delle domande di finanziamento presentate nella regione è stata firmata da un under 36, valore in netto aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, quando la percentuale era pari al 31%. Analizzando i valori medi regionali emerge che, nel primo trimestre 2022, gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, in media, 110.422 euro, valore in aumento rispetto allo scorso anno (+5,8%), mentre il valore degli immobili oggetto di mutuo è calato a 155.425 euro (-4,6%). Il Loan To Value (rapporto tra valore del mutuo e valore dell'immobile) è salito al 76% (era il 69% dodici mesi fa); i piani di ammortamento si sono allungati, passando da 21 a 23 anni e mezzo. A livello provinciale emerge che l'area con la crescita più importante è quella di Catanzaro, dove l'importo medio richiesto è salito del 9,5%, arrivando a 118.693 euro, seguita da Cosenza (+2,6%, 104.953 euro). Valori lievemente in calo, invece, per le province di Reggio (-0,4%, 108.386 euro) e Crotone, dove l'importo medio richiesto è diminuito dell'1,2%, scendendo a 94.943 euro. Torna a crescere anche la richiesta di mutui per l'acquisto della prima casa: nel primo trimestre dell'anno il 68% delle domande di finanziamento raccolte online era per questa finalità, in aumento di 14 punti rispetto al 2021. In media, chi si è rivolto ad un istituto di credito per comprare l'abitazione principale aveva, all'atto della firma, 36 anni e mezzo, e ha chiesto 114.927 euro da restituire in quasi 25 anni. (ANSA).