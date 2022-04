Anziana muore durante attesa Pronto soccorso, aperta inchiesta

(ANSA) - CROTONE, 28 APR - La Procura della Repubblica di Crotone ha avviato un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte di una donna di 79 anni, Rosa Macchione, deceduta nel Pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" mentre era in attesa di essere sottoposta a visita.

L'inchiesta é scaturita da una denuncia presentata dai familiari dell'anziana. La donna era stata portata nel pronto soccorso con un'ambulanza del 118, che l'aveva prelevato dalla sua abitazione a Scandale, distante circa venti chilometri da Crotone.

Il marito dell'anziana, nella denuncia, ha riferito anche del ritardo con cui, a suo dire, l'ambulanza é arrivata a Scandale dopo la telefonata fatta al 118.

Il sostituto procuratore Andrea Corvino, titolare dell'inchiesta, ha anche disposto l'autopsia sul corpo di Rosa Macchione. (ANSA).