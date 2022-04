Deteneva illegalmente pistola e munizioni,arrestato 87enne

(ANSA) - SANT'AGATA DEL BIANCO, 27 APR - Intervengono dopo una segnalazione per maltrattamenti in famiglia da parte di un anziano e, in un terreno di sua proprietà, trovano una pistola clandestina con le relative munizioni. E' accaduto a Sant'Agata del Bianco, nel reggino, dove i carabinieri della Compagnia di Bianco hanno arrestato e posto ai domiciliari, in flagranza di reato, un uomo di 87 anni, con precedenti.

Secondo quanto riferito ai militari, recatisi sul posto a seguito della richiesta di aiuto avanzata dalla figlia, l'anziano si sarebbe reso protagonista nel corso degli anni di una lunga serie di episodi di violenze e minacce perpetrate nei confronti della moglie, di 83 anni, che da tempo sarebbe stata segregata in casa in regime di sudditanza economica. Gli episodi non sarebbero mai stati denunciati e refertati per paura di ulteriori conseguenze dalla donna che, nella circostanza, ha riferito ai carabinieri di essere stata picchiata dal marito a seguito dell'ennesimo litigio scaturito per futili motivi.

Sono stati i precedenti specifici dell'uomo, assieme alla denuncia della figlia della coppia preoccupata per l'incolumità della madre, a spingere i militari ad attuare una perquisizione condotta con l'ausilio dei reparti speciali Cacciatori dapprima nell'abitazione di famiglia e poi in un terreno di proprietà dell'anziano dove, nascosta in un capanno per attrezzi, è stata trovata l'arma semiautomatica in ottime condizioni d'uso detenuta illegalmente, con il relativo munizionamento. (ANSA).