Arrivata a Catanzaro la "Fiaccola della speranza" Torch Run

(ANSA) - CATANZARO, 27 APR - "Ci fa veramente piacere essere a fianco di quest'iniziativa…esserlo con tutti noi stessi, con i nostri dipendenti e con i ragazzi della Sezione Fiamme Oro; mi riempie di orgoglio perché testimonia quello che è l'attaccamento ai valori della società civile, ai valori della solidarietà, ai valori dello sport. Io ritengo che questo essere vicino alle persone che soffrono accresce quello che è il valore della convivenza civile e della sicurezza di cui la Polizia di Stato, come le altre Forze di Polizia, sono una parte importante". E' quanto ha affermato il questore di Catanzaro Maurizio Agricola in occasione dell'ingresso a Catanzaro della "Fiaccola della speranza" del Torch Run, la corsa a staffetta che sta toccando tutta Italia per annunciare l'inizio dei Giochi nazionali estivi special olympics, in programma a Torino dal 4 al 9 giugno e che vede partecipi atleti con disabilità intellettiva e rappresentanti delle Forze dell'ordine.

La fiaccola ha fatto ingresso presso il Complesso polifunzionale ed è stata consegnata al Questore di Catanzaro che la custodirà fino a domani, 28 aprile, giorno della tappa catanzarese, l'undicesima del percorso nazionale.

Gli atleti hanno fatto visita agli uffici della sala operativa, dove sono state illustrate le diversificate modalità operative che vengono adottate per poter essere, costantemente, "vicini alla gente" e hanno avuto la possibilità di vedere da vicino gli automezzi della Polizia di Stato, per poi fare ingresso nella palestra del Gruppo Fiamme Oro per una breve dimostrazione della specialità. Gli ospiti hanno potuto assistere, in tutta sicurezza, ad alcune dimostrazioni antisabotaggio realizzate dagli operatori del Nucleo regionale artificieri; quindi si sono svolte dimostrazioni curate dal Nucleo cinofilo della Polizia di Stato con azioni simulate e blocco degli aggressori da parte dei cani. Alla cerimonia ha preso parte il prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta. (ANSA).