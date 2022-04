Tagliano alberi in area sottoposta a vincolo, tre denunce

(ANSA) - PIZZO, 26 APR - Avrebbero tagliato 164 piante, tra pini ed eucalipti, all'interno di un'area di particolare interesse ambientale ricadente in una zona Sic-Zsc nel territorio del comune di Pizzo. Tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali di Vibo Valentia che hanno operato con il supporto dei colleghi di Spilinga.

I tre si sarebbero resi responsabili del taglio degli alberi effettuato in un'area posta lungo il litorale di località Colamaio, inserita nella rete natura 2000 e sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Le piante, i cui tronchi raggiungevano in molti casi diametri di notevoli dimensioni, sono state poste sotto sequestro. (ANSA).