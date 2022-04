25 Aprile: Prefetto Catanzaro, guerra é sempre negativa

(ANSA) - CATANZARO, 25 APR - "Celebriamo oggi i valori della Resistenza e della Liberazione. Due parole che assumono un valore più pregnante in un momento come quello attuale in cui stiamo assistendo ad una guerra atroce e ad una resistenza altrettanto drammatica da parte del popolo ucraino". Lo ha detto il prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia per il 25 Aprile svoltasi in piazza Giacomo Matteotti.

"Per questo - ha aggiunto il prefetto Cucinotta - ci vuole l'impegno di tutti ad aiutare il popolo invaso a difendersi, ma, contestualmente, bisogna anche riprendere un'attività di diplomazia perché la guerra, come ha detto Papa Francesco, é sempre un fatto negativo sia per i vincitori che per i vinti".

L'anniversario della Liberazione é stato celebrato, con specifiche cerimonie, in tutti i capoluoghi di provincia della Calabria. (ANSA).