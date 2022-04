Incendiata l'auto della Polizia locale in comune del reggino

(ANSA) - SAN GIORGIO MORGETO, 22 APR - L'auto di servizio della Polizia municipale di San Giorgio Morgeto, comune del reggino, è stata incendiata la notte scorsa. A denunciare l'episodio è stato il sindaco Salvatore Valerioti.

"Un gravissimo gesto intimidatorio - afferma il sindaco in una nota - ha interessato la scorsa notte il nostro comune. Nel cortile antistante gli uffici comunali, è stata data alle fiamme la macchina di sevizio della polizia municipale. Malgrado il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco l'autovettura, per altro l'unica in uso dei vigili urbani, è andata completamente distrutta. Al comandante ed al Corpo dei vigili urbani esprimo a nome mio personale e di tutta l'amministrazione comunale, solidarietà piena e vicinanza.

Altrettanto tempestivo è stato l'intervento degli operatori della locale stazione dei carabinieri e del comandante la stazione il maresciallo Roberto Caruso.

A lui ed agli inquirenti tutti chiediamo di fare rapidamente piena luce sull'ignobile gesto che non condizionerà di certo il cammino della nostra amministrazione comunale che opera da sempre nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza amministrativa".

"Nessuna forma di criminalità, alla quale porremo come sempre un argine netto - conclude Valerioti - potrà mai condizionare il nostro operato". (ANSA).