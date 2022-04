Droga: trovato con 120 grammi di sostanza, arrestato 22enne

(ANSA) - COSENZA, 22 APR - Un 22enne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri, a Cosenza, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione Carabinieri di Cosenza Centro, hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare a casa del giovane trovando e sequestrando circa 120 grammi di sostanza stupefacente di vario tipo, hascisc, marijuana e cocaina, confezionata in numerose dosi e due bilancini di precisione. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. (ANSA).