Covid:in Calabria 11 decessi e 2.479 contagi,tasso al 25,30%

(ANSA) - CATANZARO, 22 APR - Sono undici, nelle ultime 24 ore, i decessi per Covid registrati in Calabria dove si riscontrano 2.479 nuovi contagi a fronte di 9.799 tamponi e un tasso di positività fissato al 25,30%, in crescita rispetto al 22,54% di ieri. Il totale delle vittime nella regione, a seguito dell'ultimo aggiornamento, sale a 2.460 dall'esordio della pandemia. In calo, invece, i ricoveri nei reparti di cura, -10 (282) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva 17. I guariti sono 254.476 (+1.491); gli attualmente positivi 85.817 (+977) e gli isolati a domicilio 85.518 (+987).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 2.874.365. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 342.753. (ANSA).