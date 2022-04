Accoltellato al termine di una lite in strada, grave

(ANSA) - POLIA, 22 APR - Un 35enne è stato accoltellato stamani al culmine di una lite avvenuta a Polia. I carabinieri della Stazione e della Compagnia di Vibo Valentia, stanno già ricercando il presunto autore. La lite, secondo la prima ricostruzione avrebbe avuto origine per presunti furti di bestiame.

L'accoltellamento è avvenuto nei pressi della farmacia del paese. Il ferito è stato subito soccorso dall'equipe del 118 di Vibo. Per la gravità della ferita è stato però deciso di far intervenire l'eliambulanza, atterrata al campo sportivo, con la quale è stato trasferito nell'ospedale di Catanzaro dove i medici si sono precauzionalmente riservati la prognosi. (ANSA).