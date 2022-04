Foggia-Catanzaro: Iemmello; Daspo a 2 tifosi pugliesi

(ANSA) - FOGGIA, 20 APR - Dopo i disordini avvenuti durante la partita Foggia-Catanzaro (serie C, girone C) disputata lo scorso 11 aprile, il Daspo (il divieto di accedere alle manifestazioni sportive) per cinque anni è stato disposto nei confronti di due tifosi foggiani.

Allo stadio Zaccheria, i tifosi invasero il campo, tentando di aggredire l'attaccante del Catanzaro Pietro Iemmello, ex calciatore del Foggia. Sono in corso da parte degli agenti della Digos di Foggia ulteriori approfondimenti sui disordini avvenuti durante la partita. (ANSA).