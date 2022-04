Covid: in Calabria 3.551 contagi, positività risale al 24,9%

(ANSA) - CATANZARO, 20 APR - Torna a salire, in Calabria, il tasso di positività, passato dal 19,50% di ieri al 24,8% di oggi. Nelle ultime 24 ore, i nuovi contagi sono stati 3.551 a fronte di 14.262 tamponi fatti. Cinque i decessi con il totale che si aggiorna a 2.441. Tornano a salire anche di casi attivi, 84.574 (+1.863), e gli isolati a domicilio, 84.263 (+1.871) mentre i nuovi guariti sono 1.683. In calo - nel saldo tra ingressi ed uscite - di 8 unità i ricoverati in area medica (293) mentre restano stabili a 18 quelli in terapia intensiva.

Secondo i dati Agenas, aggiornati ad ieri, in Calabria, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è del 29% e in terapia intensiva del 9%. Il 19 aprile 2021, le due percentuali erano, rispettivamente, del 50% e del 31%. Ad oggi, secondo i dati comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Asp della Regione Calabria, il totale dei tamponi eseguiti è di 2.854.327 ed i positivi 337.966. (ANSA).