Covid:Calabria, nuovo calo casi attivi, positività al 22,12%

(ANSA) - CATANZARO, 18 APR - Ancora in calo i casi attivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi guariti (1.023) superano i nuovi contagi (759) anche se il tasso di positività resta comunque sopra il 20%, 22,12%. I casi attivi passano dunque a 82.994 (-266) e gli isolati a domicilio 82.677 (-272).

Le vittime sono state 2 con il totale che arriva a 2.428.

In lieve risalita - nel saldo tra ingressi e uscite - i ricoveri in area medica che salgono di 6 (300) mentre restano stabili a 17 quelli in terapia intensiva. Ad oggi - riferiscono i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria - in Calabria il totale dei tamponi eseguiti è di 2.835.712 (+3.432) con 333.566 positivi. (ANSA).