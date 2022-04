Covid: Calabria, in calo i casi attivi, 5 le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 16 APR - Casi Covid attivi in calo nelle ultime 24 ore in Calabria dove si registrano 5 vittime (2.422) e 1.873 contagi con un tasso di positività che resta sostanzialmente invariato al 20,14%. I casi attivi sono oggi 84.139 (-452), gli isolati a domicilio 83.809 (-452) mentre i nuovi guariti superano i nuovi contagi e sono 2.320. In calo di due - nel saldo tra ingressi ed uscite - i ricoverati in area medica (315) mentre salgono di due quelli in terapia intensiva (15). Ad ad oggi, secondo i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria, il totale dei tamponi eseguiti è di 2.824.611 con 331.313 positivi.

