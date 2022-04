A Catanzaro continua crescita indice prezzi al consumo

(ANSA) - CATANZARO, 15 APR - Nel mese di marzo, a seguito della rilevazione dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) effettuata dall'Ufficio statistica del Comune di Catanzaro, l'indice complessivo della città è risultato pari a 110,8 con una variazione tendenziale del 6,4 ed una variazione congiunturale dello 1,3.

L'indice continua a crescere dall'inizio dell'anno, è scritto in una nota, e, rispetto allo stesso periodo del 2021, i tassi di crescita si registrano specialmente per abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+29,6%), trasporti (+13,1%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+6,7%), servizi ricettivi e di ristorazione (+4,7%). (ANSA).