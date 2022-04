Bronzi Riace, presentati eventi per i 50 anni da ritrovamento

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 APR - La Calabria si appresta a celebrare il 50/mo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, trovati davanti al litorale di Riace Marina, il 16 agosto 1972. Un programma che è il frutto di una stretta sinergia istituzionale che ha visto in questi mesi, allo stesso tavolo, i rappresentanti istituzionali del Museo nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, la Regione, la Camera di Commercio e il Comune di Riace.

Tutti presenti stamani, nella sede del Museo nazionale per illustrare il calendario di eventi ed iniziative che caratterizzeranno la ricorrenza, da qui al mese di dicembre il 2022, e il logo che accompagnerà eventi ed iniziative. C'erano la vice presidente della Giunta regionale, Giusy Princi, il direttore del Museo nazionale Carmelo Malacrino, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, e quello della Città Metropolitana, Carmelo Versace, con il sindaco di Riace Antonio Trifoli.

"Oggi è un giorno di festa - ha detto Malacrino - perché si concretizza un'idea sulla quale questo Museo sta lavorando da oltre un anno, per valorizzare il ricchissimo patrimonio culturale calabrese assieme al ministro della cultura, Dario Franceschini che da mesi ha posto l'attenzione su questo evento pensato per celebrare quello che è il simbolo identitario più importante della nostra regione".

E di occasione irripetibile per fare uscire i bronzi di Riace dall'oblio in cui si trovavano ha parlato la vicepresidente Princi che ha coordinato il lavoro del tavolo inter-istituzionale con amministratori, studiosi ed esperti, che hanno lavorato per definire un programma di eventi ed una campagna di comunicazione fortemente digitale e diffusa attraverso tutti i canali. "Il logo è stato pensato per accompagnare le immagini dei Bronzi - ha spiegato la Princi - e si mostrerà accompagnato da una melodia ideata utilizzando la successione di Fibonacci". Un applauso ha salutato la rivelazione del marchio "Bronzi50°". "Un logo che ha le caratteristiche dei brand contemporanei - ha detto ancora Princi - in grado di rappresentare il passato, la ricorrenza, mostrare la maestosità, l'eleganza e l'identità dei Bronzi di Riace".

