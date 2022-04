Armi: fucile clandestino e pistola risultata rubata, arresto

(ANSA) - TREBISACCE, 14 APR - Nascondeva in casa un fucile clandestino, una pistola risultata rubata, munizioni e fuochi pirotecnici completi di miccia appartenenti a categorie a rischio elevato. Un uomo è stato arrestato a Trebisacce dagli agenti del commissariato di polizia di Corigliano Rossano con l'accusa ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni.

I poliziotti, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio della Sibaritide, svolti anche con l'ausilio del reparto prevenzione Crimine "Calabria Settentrionale", hanno effettuato una perquisizione domiciliare trovando le armi perfettamente funzionanti, 45 proiettili per pistola, 45 cartucce da caccia e gli artifizi pericolosi. Avviati specifici accertamenti per verificare se le armi siano state utilizzate in qualche fatto di sangue o episodi criminosi avvenuti nella zona.

