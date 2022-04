Furti acqua ed energia a Reggio, undici arresti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 APR - Undici persone, sei donne e cinque uomini, tutte con precedenti, sono state arrestate dalla Polizia locale di Reggio Calabria, nella zona di Arghillà Nord, per furto di acqua ed energia elettrica nell'ambito di una serie di controlli svolti nell'ambito del programma nazionale e transazionale focus 'ndrangheta.

Per sei arresti si è operato congiuntamente con personale della Polizia di Stato.

La attività svolte su immobili di proprietà Aterp hanno portato alla luce una generale e diffusa illegalità sia nella fruizione degli alloggi, tutti occupati senza titolo e privi di agibilità, sia nella captazione di energia elettrica ed acqua potabile. Gli interventi sono stati attuati con due squadre di verificatori dell'Enel e di due tecnici del servizio idrico della società in house del Comune Hermes Servizi Metropolitani.

Altre quattro persone sono state denunciate in stato di libertà.

