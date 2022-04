Gara ciclistica non autorizzata, denunciato l'organizzatore

(ANSA) - ROSARNO, 09 APR - Una corsa ciclistica organizzata e realizzata nel territorio di Rosarno senza richiedere e ottenere le previste autorizzazioni delle autorità di pubblica sicurezza.

L'hanno scoperta i carabinieri che hanno denunciato il responsabile di un'associazione sportiva locale.

I militari, nell'ambito dei normali servizi di controllo del territorio, hanno notato nelle campagne della cittadina della Piana di Gioia Tauro lo svolgimento di una gara in bicicletta alla quale stavano partecipando una cinquantina di persone.

Incuriositi dalla circostanza di cui non erano a conoscenza hanno appreso che si trattava di una vera e propria manifestazione sportiva per lo svolgimento della quale era stato momentaneamente interrotto anche il traffico veicolare, con l'occupazione di strade e temporanee deviazioni. Nell'ambito dei successivi accertamenti, i carabinieri hanno potuto riscontrare l'assenza del previsto preavviso di manifestazione e la mancanza delle autorizzazioni e delle comunicazioni d'interdizione o chiusura al transito della pubblica via con il relativo rischio per pedoni e automobilisti nonché per i partecipanti alla gara stessa, di restare coinvolti in un incidente. Si è potuto appurare, inoltre, che nessuna comunicazione era stata inviata a Carabinieri, Comune di Rosarno e Commissariato di Pubblica Sicurezza. Nei confronti dell'organizzatore è stata elevata anche una sanzione amministrativa pecuniaria di 347 euro.

