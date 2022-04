Armi:pistola e munizioni trovate dai Cc nel reggino

(ANSA) - SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE, 09 APR - Una pistola carica e altri 23 proiettili di altri calibro sono stati trovati all'interno di un contenitore in nylon nelle vicinanze di un casolare abbandonato in contrada Sorvia di Sant'Eufemia d'Aspromonte dai carabinieri. Il ritrovamento è stato fatto dai militari della locale stazione e dai colleghi dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria nell'ambito di servizi di contrasto all'illecita detenzione di armi e munizioni spesso nascosti dalla criminalità all'interno di fondi agricoli e abitazioni rurali.

La pistola, in perfetta efficienza e le munizioni, sono state sequestrate in attesa degli ulteriori accertamenti volti a individuare possibili impronte o tracce biologiche presenti al fine di risalire ai possibili utilizzatori. (ANSA).