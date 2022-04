Ingegnere ucraino sarà assunto da azienda energia green

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 07 APR - Sarà presto assunto come ingegnere meccanico nell'azienda di fotovoltaico "Romeo Group" di Corigliano Rossano Iurii Prkopenko, 39 anni, ucraino, sposato e padre di una ragazza di 18 anni, che vive con la famiglia in Calabria da circa 15 anni. Iurii, che al momento si é adattato a lavorare in una gelateria, ha conseguito la laurea in ingegneria meccanica navale a Nikolaev, nel sud dell'Ucraina.

"Sono arrivato a Corigliano Rossano - ha detto Iurii - perché qui c'era già mia suocera. Siamo venuti per cercare una vita migliore. Il 18 marzo sono andato in Ucraina con mia moglie per una vacanza e dopo qualche giorno è iniziato il conflitto. Ho accompagnato mia moglie alla frontiera, ma io, per la legge emessa in quei giorni per gli uomini reclutabili per combattere, non potevo tornare in Italia. Così sono rimasto tre settimane a casa di mia madre, a Pervomaisk, vicino Nikolaev. Dopo qualche giorno ho scoperto che chi vive in Europa ed ha il permesso di soggiorno ed un contratto di lavoro, poteva passare la frontiera. Così sono tornato a Corigliano Rossano. In Ucraina sono rimasti mia mamma e mio fratello con la sua famiglia.

Riesco a sentirli tutti i giorni. L'Ucraina è un grande paese agricolo che produce tutto. Reperire i viveri non è un problema".

"Spero di essere assunto - ha aggiunto Prkopenko - e di fare l'ingegnere, la professione per la quale ho studiato. Ho già fatto questo lavoro in Ucraina e qui in Italia. E spero di continuare grazie al nuovo contratto di lavoro con la 'Romeo Group', se ci sarà. Non sono comunque sereno perché penso ai miei parenti che sono rimasti lì perché non vogliono dividersi.

Il mio desiderio è di tornare in Ucraina, ma solo per vedere i miei parenti. La mia vita ormai è qui e dopo tanti anni mi sento anche un po' cittadino italiano".

Cataldo Rocco Romeo, amministratore della "Romeo Group", si dice sorpreso per il clamore suscitato dalla sua iniziativa. "L'idea - afferma - parte dall'esigenza che ha la mia azienda di trovare forza lavoro. Un elemento importante è che Iurii parla italiano e abita qui a Corigliano Rossano. Possiamo investire su di lui perché sappiamo che negli anni può restituirci quello che gli daremo sul piano professionale". (ANSA).