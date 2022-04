Sequestrata lavanderia industriale, denunciato il titolare

(ANSA) - CATANZARO, 06 APR - Una lavanderia industriale è stata posta sotto sequestro preventivo nel quartiere Lido di Catanzaro dai carabinieri che hanno denunciato il titolare per reati ambientali. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro.

I militari, a seguito di alcuni accertamenti effettuati, hanno verificato come l'esercizio commerciale, perfettamente attivo e funzionante, non avesse alcuna autorizzazione per procedere allo scarico delle acque reflue, né allo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività.

A seguito dell'esecuzione del provvedimento la lavanderia industriale è stata affidata ad un amministratore giudiziario.

