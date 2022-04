Covid:in Calabria zero nuovi ricoveri ma 3.641 contagi

(ANSA) - CATANZARO, 05 APR - Nessun ricovero in più per Covid nelle ultime 24 ore in Calabria dove però si registrano 3.641 contagi (ieri erano stati poco meno di 2 mila), a fronte di 16.128 tamponi eseguiti e un tasso di positività che scende al 22,58% rispetto al 25 di ieri. Sei i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 2.340. Zero ingressi sia nei reparti di cura dove ci sono 364 pazienti, sia in area critica dove sono 20.I guariti sono 226.571 (+2.331) mentre gli attualmente positivi 79.972 (+1.304); in isolamento fiduciario invece ce ne sono complessivamente 79.588 (+1.304).

In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano ii dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria, il totale dei tamponi eseguiti è di 2.715.397. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 308.883. (ANSA).